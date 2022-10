Anlässlich des 120. Jubiläums seines Jugendstilerbes präsentiert Maison Perrier-Jouët seine Zusammenarbeit mit der Künstlerin Garance Vallée bei Unique Design x Paris und organisiert eine exklusive Veranstaltung im Hôtel de Crillon

PARIS, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr feiert Maison Perrier-Jouët den Geburtstag einer Blume, die nicht nur zu einem Symbol, sondern zur Inspiration geworden ist. Die japanische Anemone, die vor 120 Jahren von Emile Gallé, einem der Pioniere des Jugendstils kreiert wurde, verkörpert die Beziehung zwischen Kunst und Natur vollkommen und ist seit 1811 fest in der Geschichte des Hauses verwurzelt. Als Höhepunkt dieser Veranstaltung präsentiert Maison Perrier-Jouët vom 19. bis zum 23. Oktober 2022 die im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Künstlerin Garance Vallée entstandene Ausstellung bei Unique Design x Paris. Neben der Ausstellung lädt das Haus zu zwei exklusiven Abendessen im Hôtel de Crillon in Paris, kreiert von Küchenchef des Crillon, Boris Campanella und Pierre Gagnaire, einem von Michelin mit 3 Sternen ausgezeichneter Küchenchef und Botschafter des Champagner Hauses.

In diesem Herbst wird sich Paris an einem Dialog zwischen Kunst, Natur, Champagner und Gastronomie erfreuen.

Ursprung des Jugendstilerbes von Perrier-Jouët

Pierre-Nicolas Perrier und Rose-Adélaïde Jouët gründeten das Haus Perrier-Jouët im Jahre 1811 und gaben ihre Leidenschaft für die Botanik, ihre Liebe für das Anbaugebiet und zur Kunst und ihre Vision von Champagner an die Generationen nach ihnen weiter. 1879 übernahm zuerst ihr Sohn Charles Perrier den Betrieb; anschließend wurde die Verantwortung, dieses Erbe zu erhalten, an Henri und Octave Gallice übertragen. Die beiden Brüder waren Sammler und Ästheten und trafen Emile Gallé im Jahre 1902. Letzterer war ein bekannter Botaniker und einer der führenden Persönlichkeiten der Jugendstilbewegung, welche die Natur als Quelle für ihre frei fließende Kreativität nutzte. Emile Gallé gestaltete eine Perrier-Jouët Magnum-Flasche mit einem Spray japanischer Anemonen, um auf den blumigen Stil der Champagner des Hauses hinzuweisen. Mehr als ein Jahrhundert danach, sind die Flaschen von Perrier-Jouët Belle Epoque Vintage weltweit immer noch an diesen Blüten erkennbar.