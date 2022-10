Gastivo, die Bestell-App zum Onlinemarktplatz für die professionelle Gastronomie, präsentiert eine neue Version der Gastivo-App (FOTO)

Bremen (ots) - Die Bestell-App zum Onlinemarktplatz für die professionelle

Die wesentlichen Neuerungen im Detail: Der Start erfolgt direkt in derBestellliste, die Produktesortierung auf Bestelllisten ist komfortabel neueingerichtet, die Filter ermöglichen eine präzisere Produktauswahl und derWarenkorb in der App und im Onlineshop werden in Echtzeit synchronisiert.Außerdem ist die App zusätzlich in englischer Sprache verfügbar. AlleFunktionalitäten der bisherigen App sind weiterhin vorhanden, alle individuellenBestelllisten werden automatisch importiert. Beim erstmaligen Öffnen der neuenApp-Version werden alle Artikel einmal neu geladen, um weiterhin offline Artikelin den Warenkorb legen zu können."Unser Anspruch ist es, mit der App führend in Bedienungsfreundlichkeit undNutzerführung zu sein", so Dr. André Reifenrath, Geschäftsführer der GastivoPortal GmbH. Die App lebe von ihrem Praxisbezug und nicht nur neue Kundenbrächten laufend ihre Anforderungen ein: Alle Nutzer, der Kundenservice und derAußendienst von Gastivo speisen die stetige App-Optimierung mit ihrenVorschlägen. Um mit der App einen neuen Standard zu setzen, insbesondere auchfür die Systemgastronomie, wurden die Investitionen 2022 auf dieWeiterentwicklung der App konzentriert.Fast 60 Prozent aller Gastivo-Kunden - Individual- und System-Gastronomen sowieHoteliers- nutzen mittlerweile die App für ihre Bestellungen bei ihrenLieferanten, Tendenz steigend. Die Gastivo-App ist wegen ihrer intuitivenNutzerführung beliebt, und weil Bestellungen auch ohne Internetzugang,beispielsweise im Bierkeller oder Kühlraum, direkt aufgegeben werden können.HintergrundDie offene, herstellerunabhängige Gastronomie-Plattform Gastivo ist ein Angebotder gastivo portal GmbH, einer Tochtergesellschaft der Team Beverage AG mit Sitzin Bremen. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeitende, 50 Prozent davon in derIT. Mehr als 10.000 Gastronomiebetriebe in Deutschland nutzen die Plattform undbündeln hier ihre Einkäufe bei rund 250 Lieferanten aus den Bereichen Getränke,Nahrungsmittel und Nonfood-Artikel. Der Anspruch: Gastivo ist das führendePortal für Gastronomen und deren Lieferanten. Das One-Stop-Shopping-Prinzip vonGastivo mit seinem 360°-Ansatz ermöglicht die Bestellung aller Produkte übereinen einzigen Shop - von Nahrungsmitteln über Getränke bis hin zuNonfood-Artikeln. Weitere Vorteile für die Gastronomie und den Fachgroßhandelbestehen in optimierten Prozessen, Marketing und einem starkenLösungspartner-Netzwerk. Darüber hinaus finden Gastronomen imInspirationsbereich auf gastivo.de Impulse, Information undHandlungsempfehlungen zu aktuellen gastronomierelevanten Themen.