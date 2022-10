Gungnir durchteuft bei Bohrungen auf Lappvattnet 9,0 Meter mit 2,35 % Nickel, einschließlich 5,66 Meter mit 3,02 % Nickel

Surrey, BC - 18. Oktober 2022 - Gungnir Resources Inc. (GUG: TSX-V, ASWRF: OTCPK) („Gungnir“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen der besten Bohrabschnitte auf der unternehmenseigenen Nickellagerstätte Lappvattnet in Nordschweden bekannt zu geben. Bei den heute gemeldeten Ergebnissen handelt es sich um Teilergebnisse des Bohrlochs LAP22-19, das im zentralen Bereich der Nickelressource Lappvattnet niedergebracht wurde. Begleitende Abbildungen, einschließlich eines Fotos des Bohrkerns mit den Probenbeschriftungen, finden Sie unter dem folgenden Link ( siehe Abbildungen ).

Tabelle 1

„In nur vierzehn Monaten gezielter Arbeiten bei Lappvattnet konnten wir mehrere beeindruckende Nickel-Bohrabschnitte durchteufen, die sich allesamt in der Nähe der Oberfläche befinden. Die heutigen Ergebnisse sind möglicherweise unsere bisher besten in der hochgradigen Kategorie. Es stehen noch eine Menge Analyseergebnisse aus und wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse zu melden, während wir die Lagerstätte Lappvattnet weiter abbohren. Sie wird meiner Meinung nach ganz anders aussehen, wenn wir unser geplantes Bohrprogramm 2022/23 abschließen“, sagt CEO Jari Paakki.

Die Bohrungen werden zwischen den Abschnitten 14E und 18E in den wenig erprobten östlichen zwei Dritteln der Lagerstätte Lappvattnet fortgesetzt. Sie sind Teil unserer systematischen Bohrungen bei Lappvattnet, die darauf abzielen, die bestehende Ressource aufzuwerten und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Definition weiterer hochgradiger nickelhaltiger Erzfälle liegt. Das Unternehmen hat bis dato im Jahr 2022 28 Bohrlöcher mit einer Länge von etwa 3.900 Metern niedergebracht. Die Ergebnisse für den unteren Teil von LAP22-19 und die Bohrlöcher ab LAP22-10 stehen noch aus.

Bohrloch LAP22-19, das auf Abschnitt 16E niedergebracht wurde, durchteufte die Nickelzone rund 60 Meter vertikal unter der Oberfläche, wo sie in der Tiefe weiterhin offen ist. Bei der angegebenen Länge handelt es sich um die Kernlänge; die wahre Mächtigkeit konnte aufgrund eines Mangels an Informationen über den Bohrabschnitt nicht bestimmt werden. Neuen vorläufigen Interpretationen zufolge kontrollieren strukturelle Faltungen (Faltenscharniere) möglicherweise die Lokalisierung von verdickten, hochgradigen Nickelausläufern, was bei Loch LAP22-19 der Fall sein könnte. Die geologischen Arbeiten werden fortgesetzt. Siehe die frühere Pressemeldung vom 15. September 2022 für die Standortangaben und weitere Details zu Bohrloch LAP22-19.