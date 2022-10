Steuerfrei Bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Die neue, vom Bundesrat kürzlich beschlossene

Inflationsausgleichsprämie ist eine Sonderzahlung, die bis zum Betrag von 3.000

Euro steuer- und abgabenfrei bleibt. Ob die Prämie auch gestaffelt ausgezahlt

werden kann, bis wann sie steuerfrei ist und was Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer mit zwei Dienstverhältnissen wissen sollten, das erklärt der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Am 7. Oktober, eine Woche nach der Abstimmung im Bundestag, stimmte der

Bundesrat der befristeten Auszahlung einer steuer- und sozialabgabenfreien

Prämie zum Inflationsausgleich zu. Demnach können Arbeitgeberinnen und

Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Sonderzahlung in

Höhe von maximal 3.000 Euro pro Beschäftigten finanziell unterstützen.