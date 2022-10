FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag über 0,98 US-Dollar behauptet. Nach dem starken Anstieg zu Wochenbeginn erreichte die Gemeinschaftswährung bei 0,9874 Dollar ihr Tageshoch und notierte zuletzt bei 0,9823 Dollar. Damit kostete der Euro zwar etwas weniger als am Vorabend, die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag aber noch deutlich tiefer auf 0,9739 Dollar festgesetzt.

Durchwachsene ZEW-Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro kaum. Die Konjunkturerwartungen hiesiger Finanzexperten haben sich im Oktober auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Die Bewertung der Konjunkturlage ging weiter zurück.