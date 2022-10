Horizon3.ai bringt Pentesting-as-a-Service nach Europa

- Find, fix and verify mit der autonomen SaaS-Penetration Testing-Lösung

- Horizon3.ai auf der it-sa: Gemeinschaftsstand des eco - Halle 7, Stand 7 - 116



Ein erfolgreicher Fahnder denkt wie ein Verbrecher. In der IT übernimmt das

Penetration Testing diese Aufgabe und simuliert alle Angriffsszenarien auf eine

IT-Infrastruktur. Mit NodeZero bringt das US-Unternehmen Horizon3.ai

(https://www.horizon3.ai/) eine autonome Pentesting-Plattform nach Europa und

eröffnet für Unternehmen und professionelle Pentester neue Möglichkeiten.

Während Unternehmen oft lange Wartezeiten auf einen Pentester und seine

Ergebnisse in Kauf nehmen müssen, können dort die Aufträge kaum abgearbeitet

werden: Automatisierung ist eine optimale Lösung. "NodeZero bietet

Pentesting-as-a-Service - autonom und anwenderfreundlich. Unternehmen können mit

minimalem Aufwand die gesamte Infrastruktur ständig auf Security-Probleme

untersuchen. Professionelle Pentester bekommen die Möglichkeit, das eigene

Geschäftsmodell deutlich auszubauen und einen Teil der Standardmaßnahmen durch

das autonome Pentesting mit NodeZero zu ersetzen", sagt Rainer M. Richter, VP

EMEA & APAC in der neuen Europa-Zentrale von Horizon3.ai in Frankfurt am Main.

Dort wird auch in wenigen Tagen die europäische Instanz in Betrieb genommen, um

datenschutzkonform in Europa arbeiten zu können.