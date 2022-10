Autel Robotics kommt in die 75 Geschäfte von MediaMarkt, um ein Offline-Einkaufserlebnis auf dem europäischen Markt zu schaffen

SHENZHEN, China, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Produkte von Autel Robotics, einem führenden Entwickler von Drohnen und Luftbildaufnahmegeräten, sind jetzt in den 75 physischen Geschäften von MediaMarkt in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erhältlich. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen im Rahmen seiner europäischen Expansion dar.

Das Unternehmen entwickelt aktiv ein neues Portfolio von Marktentwicklungsstrategien für die europäische Region, indem es Offline-Erlebnisse und Onlineverkauf integriert, um Verbrauchern einzigartige Möglichkeiten für das Erleben von Autel-Produkten zu bieten.

Die Präsenz von Autel-Produkten an den Standorten von MediaMarkt in Europa bietet lokalen Verbrauchern einen soliden Offline-Kanal für den Kauf der Drohnen und Bildgebungsgeräte des Unternehmens. Autel empfiehlt die folgenden MediaMarkt-Standorte:

MediaMarkt Amsterdam Arena (Johan Cruijff Boulevard 123-125, 1101 DM Amsterdam)

MediaMarkt Braine l'Alleud (Chau. de Charleroi 18, 1420 Braine-l'Alleud, Belgien)

Vom 7. November bis zum 2. Dezember werden das industrietaugliche Dragonfish Pro von Autel im MediaMarkt Amsterdam Arena und das Dragonfish Lite im MediaMarkt Braine l'Alleud platziert. Die Dragonfish-Serie wird die Professionalität der industrietauglichen Produkte von Autel und der fortschrittlichen F&E-Drohnen-Technologie für die Kunden demonstrieren. So können sich Kunden mit den einzigartigen Merkmalen dieser unbemannten Luftfahrzeuge mit relativem Kipprotor, unter anderem mit dem senkrechten Start und einer ebensolchen Landung, vertraut machen.

Das Unternehmen möchte aus der Verkaufsperformance von Produkten an diesen Standorten in Europa detaillierte Einblicke in die sich wandelnden Bedürfnisse von Verbrauchern erhalten. Autel wird ein solideres Verständnis der Kaufabsichten bei Kunden erlangen und ihnen sowohl beim Kauf als auch im After-Sales-Bereich ein besseres Offline-Erlebnis bieten. Die zunehmende Offline-Präsenz des Unternehmens in der Region wird es außerdem einfacher machen, Feedback zu den Bedürfnissen der Nutzer einzuholen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen.