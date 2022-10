Insgesamt präsentiert sich die Microsoft-Aktie im Vergleich zu anderen Technologiewerten deutlich stärker als seine Pendants, wie der Blick auf den Kursstand von vor dem Corona-Crash zeigt. Allerdings kam es auch hier zu deutlichen Abschlägen von den Rekordhochs um 350,00 US-Dollar zurück auf den EMA 200 verlaufend bei derzeit 222,71 US-Dollar. Dort allerdings ist auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement als zusätzliche Unterstützung angesiedelt sowie ein untergeordneter Aufwärtstrend ein Stück weit drunter. Diese Gemengelage stützt die Kurse derzeit, der EMA 200 fungierte im Wochenchart in den letzten Jahren immer wieder als Sprungbrett für die Aktie. Zumindest auf Sicht der nächsten Tage und Wochen könnte von hier aus eine temporäre Erholungsbewegung einsetzen.

EMA 200 im Fokus

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, allerdings zeichnet sich im Gesamtmarkt durchaus eine potenzielle Zwischenerholung auf die vorausgegangenen Verluste ab. Für das Papier von Microsoft hieße das oberhalb von 238,96 US-Dollar einen möglichen Anstieg in den Bereich von 250,58 US-Dollar, darüber würde aber ganz schnell schon wieder der laufende Abwärtstrend um 257,50 US-Dollar in den Fokus geraten. Um zumindest die Chance auf einen Anstieg an die Augusthochs um 295,00 US-Dollar zu erhalten, müsste mindestens ein Sprung über 266,75 US-Dollar gelingen. Das wird sich allerdings erst noch im weiteren Verlauf zeigen müssen. Aber selbst ein Investment auf der zuerst skizzierten Route könnte bereits eine beachtliche Rendite einbringen. Unterhalb von 210,00 US-Dollar dürfte das Papier allerdings weitere Verluste erfahren, Abschläge auf 200,00 und darunter 190,70 US-Dollar blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.