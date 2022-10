Der CPC am Samstag enthüllte die Hauptagenda seines 20. Nationalkongresses. Alle Vorbereitungen für den Kongress, der am Sonntag um 10 Uhr (Ortszeit) in Peking eröffnet wird, seien getroffen.

Der Kongress wird die beiden Phasen zum Aufbau eines großen modernen sozialistischen Landes in allen Bereichen vorstellen und strategische Aufgaben und wichtige Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre festlegen, sagte Sun Yeli, Sprecher des Kongresses auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag.

Gemäß dem zweistufigen Strategieplan findet die Umsetzung der sozialistischen Modernisierung von 2020 bis 2035 statt. Von 2035 bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird China zu einem großen modernen sozialistischen Land, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortschrittlich, harmonisch und schön ist, werden.

„Ganz gleich, wie sich die Welt verändert, China wird an seiner Entschlossenheit und seinem Willen, sich zu öffnen, nicht rütteln", sagte Sun und fügte hinzu, dass das Land eine breitere, umfassendere und tiefere Öffnung gegenüber der Außenwelt konsequent umsetzen wird.

Insgesamt 2.296 Delegierte, die mehr als 96 Millionen CPC-Mitglieder und mehr als 4,9 Millionen Partei-Organisationen auf Primärebene vertreten, und deren Qualifikationen als gültig bestätigt wurden, werden an dem einwöchigen Kongress teilnehmen.

Unter den Delegierten arbeiten 771 an vorderster Front, was 33,6 Prozent der Gesamtzahl ausmacht. Es gibt 619 weibliche Delegierte, was 27 Prozent der Gesamtzahl entspricht, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten im Vergleich zum 19. CPC-Nationalkongress vor fünf Jahren entspricht.

Festgelegte Tagesordnung

Die Tagesordnung des 20. CPC-Nationalkongresses wurde auf einer vorbereitenden Sitzung unter dem Vorsitz von Xi Jinping am Samstagnachmittag genehmigt.

Laut Tagesordnung werden die Delegierten einen Bericht des 19. Zentralkomitees der CPC anhören und prüfen, einen Arbeitsbericht der 19. Zentralkommission der CPC für Disziplinaraufsicht (CCDI) prüfen, eine Änderung der Verfassung der CPC beraten und verabschieden, sowie das 20. CPC-Zentralkomitee und die 20. CPC Zentralkommission für Disziplinaraufsicht wählen.