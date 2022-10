Oldenburg (ots) - Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und für viele

Unternehmen bedeutet dies, dass es Zeit ist, sich mit der Budgetplanung für das

Jahr 2023 zu befassen. Immer mehr Betriebe und Organisationen wollen dabei in

Maßnahmen investieren, die der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der

Angestellten und somit auch dem eigenen Unternehmen zugutekommen. Das

Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) leistet hierbei einen entscheidenden

Beitrag. Viele Unternehmen setzen vor allem auf das Dienstrad-Leasing und wollen

den beliebten Benefit im Jahr 2023 fortführen oder erstmalig ihren Angestellten

anbieten.



"Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das Dienstrad-Leasing für das kommende

Jahr zu planen und im Unternehmen zu etablieren", ergänzt Marcel Nothnagel,

Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Die Fahrradhändler haben zurzeit eine

große Auswahl an Bikes und es bleibt genügend Zeit, die gesamte Belegschaft für

das Dienstrad-Leasing zu begeistern."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dienstrad-Leasing als Teil des Betrieblichen GesundheitsmanagementsAufgabe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, für das gesundheitlicheWohl der Mitarbeitenden zu sorgen. Denn fühlt sich das Team wohl und gesund,bringt dies zahlreiche Vorteile mit sich. Im Alltag aktive und damit gesündereAngestellte fehlen weniger im Unternehmen und sorgen so für eine ungestörteLeistungsfähigkeit des Betriebs. Sind Mitarbeitende mit ihrem Arbeitgeberzufrieden, schenken sie diesem eine höhere Loyalität und Treue. Des Weiterenstärken Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge die Reputation eines Unternehmens,schließlich zeigt es, dass es um das Wohl der Belegschaft bemüht ist. Dieswiederum zieht neue Talente an und erleichtert die Einstellung von dringendbenötigtem Fachpersonal.Dienstrad-Leasing: Ein Gewinn für alle BeteiligtenNeben den genannten Vorteilen bringt das Dienstrad-Leasing weitere Vorzüge mitsich. Wer von vier auf zwei Räder umsteigt, trägt aktiv zum Umweltschutz bei,denn es wird jede Menge CO2 eingespart. In Zeiten hoher Spritpreise ist dasDienstrad-Leasing zudem eine gute Alternative zum Auto. Wichtig hierbei zuwissen: Das Dienstrad darf nicht nur für den Arbeitsweg genutzt werden, sondernselbstverständlich auch in der Freizeit.Zusätzlich sparen Mitarbeitende, die ein Dienstrad fahren, bis zu 40 Prozentgegenüber dem Direktkauf. Das Dienstrad wird in kleinen Nutzungsraten bezahlt,die direkt vom Gehalt einbehalten werden. Seit dem 01. Januar 2020 gilt zudemdie 0,25 % -Versteuerung, mit der auch der Staat den Umstieg auf das Fahrradunterstützt. Aufgrund der finanziellen Vorteile können sich viele Teilnehmende