RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3600 auf 3900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Ziel resultiere aus dem veränderten Berichtswesen des Lebensmittelkonzerns, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Entwicklung in den Einzelsegmenten eher mäßig, der Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche daher berechtigt./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 17:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 44,83EUR an der Börse Tradegate.