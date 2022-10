RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Die Vorabzahlen des Rückversicherers hätten einen stärker als erwarteten Nettoverlust sichtbar gemacht, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege nicht nur an der Belastung durch den Hurrikan "Ian", sondern auch an der Schwäche im Rückversicherungsgeschäft im Bereich Schaden und Unfall./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 02:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 02:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 75,96EUR an der Börse Lang & Schwarz.