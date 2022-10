BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'Outperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +13,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 27,56EUR an der Börse Tradegate.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst William Woods zeigte sich in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick vorsichtig in puncto Margenentwicklung der belgischen Supermarktkette im dritten Quartal. Beim Umsatz auf vergleichbarer Verkaufsfläche liegt der Experte höher als der Analystenkonsens./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 19.32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

