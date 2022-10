Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 78,60EUR an der Börse Tradegate.

Es geht um ein Anlagevolumen von 17 Milliarden Euro, der größte Teil stammt aus Rücklagen für die Versorgung von Beamten. Bayaz sagte dazu: "Wir sind kein Blackrock, wir sind kein großer internationaler Investor." Dennoch sei das ein wichtiges Signal des Landes an den Kapitalmarkt. Es soll ein Anreiz sein, stärker in Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu investieren.

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Land Baden-Württemberg will künftig nur noch in nachhaltige Finanzanlagen investieren. Die grün-schwarze Landesregierung billigte am Dienstag in Stuttgart einen Gesetzentwurf von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), wonach nur noch Investments in Aktien oder Anleihen von Unternehmen zulässig sind, die das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens verfolgen. Baden-Württemberg will damit als erstes Land Nachhaltigkeit als weiteres Grundprinzip bei Anlageentscheidungen etablieren. Die bisherigen Kriterien waren: Sicherheit, Rendite und Liquidität.

