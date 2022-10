Der Dienst wird sich in Zukunft in zweierlei Hinsicht weiterentwickeln: zum einen durch die Internationalisierung, d. h. die Aufnahme neuer Sprachen und Währungen, und zum anderen durch die Möglichkeit, Mitverfasser und ihre IPI-Nummern hinzuzufügen und dann ihre jeweilige Beteiligung an der Arbeit. Sacem-Mitglieder können in den kommenden Monaten auch direkt von ihrem Portal aus darauf zugreifen.

Musicstart richtet sich an alle Musikschaffenden – ob Anfänger oder Experten, Beatmixer oder Studioproduzenten – und insbesondere an diejenigen, die noch nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft wie Sacem sind.

Musicstart ist ein zu 100 % digitaler Dienst, der es Ihnen ermöglicht, mit Hilfe der Blockchain-Technologie auf einfache Weise einen Beweis für die Urheberschaft eines Werkes zu erstellen. Die Nutzer geben die wichtigsten Informationen über ihre Schöpfung an, übermitteln die zugehörige Datei (Text, Partitur, Musik) und erhalten ein Zertifikat, das mit einem fälschungssicheren Fingerabdruck in der Blockchain verknüpft ist, der im Falle eines Rechtsstreits verwendet werden kann.

PARIS, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der die Musikbranche beispiellose Veränderungen in Bezug auf Nutzung und Vertriebsmethoden erlebt, setzt Sacem mit seinem innovativen Ansatz technologische Möglichkeiten konsequent in die Praxis um, um seine Mitglieder besser zu betreuen. Über seine Tochtergesellschaft URights lanciert Sacem heute Musicstart, einen Dienst, der es allen Autoren oder Komponisten, auch Anfängern, ermöglicht, innerhalb weniger Minuten einen Nachweis der Urheberschaft ihrer Werke zu erstellen.

