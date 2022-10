132. Canton Fair beginnt mit rekordverdächtigen 3,31 Millionen Produkten

GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die 132. China Import and Export Fair hat am 15. Oktober 2022 ihre Online-Sitzung begonnen, die eine virtuelle Eröffnungsfeier einleitet.

Die jüngste Ausgabe der Canton Fair hat auch die Zahl der Aussteller vergrößert und 34.744 Unternehmen angezogen, was einem Zuwachs von 40 % gegenüber der vorherigen Veranstaltung entspricht. 416 ausländische Aussteller aus 34 Ländern nahmen an der virtuellen Veranstaltung teil. Eine große Anzahl von Qualitätsunternehmen, die sich sowohl durch ihre Wettbewerbsstärke als auch durch ihre Eigenschaften auszeichnen, sind online versammelt, darunter 2.094 Markenunternehmen und mehr als 3.700 namhafte Unternehmen wie National Hi-tech Enterprises, althergebrachte chinesische Unternehmen, das National Enterprise Technical Center und die hochrangige AEO-Zertifizierungsstelle der chinesischen Zollbehörde.

Wang Wentao, Handelsminister der Volksrepublik China, und Wang Weizhong, Gouverneur der Provinz Guangdong, nahmen an der virtuellen Eröffnungszeremonie teil und hielten Reden per Video. „Mit einem erweiterten Ausstellerkreis, einer verlängerten Dauer der virtuellen Messe, perfektionierten Website-Funktionen und verstärkten Aktivitäten zur Handelsförderung wird die 132. Kanton-Messe bei jedem Wetter angenehme Kauf- und Verkaufserlebnisse für Unternehmen und Handeltreibende in aller Welt schaffen", sagte Wang Wentao.

Die Messe wird begleitende Aktivitäten organisieren, darunter 200 Online-Debütveranstaltungen für neue Produkte und zehn Themenforen zu sechs Hauptthemen wie internationale Wirtschaft und Handel, digitales Empowerment und acht Liveübertragungen von „Discover Canton Fair with Bee and Honey".

In dieser Sitzung wird eine Zone „Rural Vitalization" (Dynamisierung des ländlichen Raums) eingerichtet, die Unternehmen in ehemals armen Gebieten bei der Erschließung internationaler Märkte helfen soll. Die Zone steht allen Unternehmen aus ehemals rückständigen Regionen offen, ohne Mengenbeschränkungen und ohne Schwellenwerte, um die bei der Armutsbekämpfung erzielten Erfolge zu konsolidieren.

