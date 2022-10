FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart hat sich die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstagnachmittag beschleunigt. Börsianer verwiesen auf eine fester erwartete Eröffnung an der New Yorker Wall Street nach überwiegend guten Quartalszahlen von US-Unternehmen. Unterstützung kam zudem von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Zentralbank bezeichnete den Bericht in einer ersten Reaktion allerdings als "ungenau". Frische Konjunkturdaten aus Deutschland hatten zwischendurch einen leicht negativen Einfluss.

Der Dax überwand am Nachmittag die als mittelfristiger Trendindikator geltende 50-Tage-Linie und erklomm das höchste Niveau seit rund vier Wochen. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 2,1 Prozent höher bei 12 915 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 2,3 Prozent auf 23 509 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,9 Prozent nach oben.