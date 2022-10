Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 109,00 auf EUR 115,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat die Genehmigung für drei deutsche Solarparks mit einer Gesamtleistung von fast 130 MW erhalten. Vor kurzem hat EKT einen deutschen 8-MW-Windpark aus dem eigenen Anlagenbestand an die Stadtwerke Heidenheim verkauft. Da Energiekontor normalerweise keine eigenen Anlagen verkauft, war der Verkaufspreis unserer Meinung nach sehr attraktiv. In den letzten Monaten wurden zwei weitere deutsche Windparks (4 MW und 11 MW) verkauft, und im September wurde das Unternehmen in den SDAX aufgenommen. Wir glauben, dass Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wie Energiekontor nicht von der Rezession betroffen sein werden, da Grünstromassets von den sehr hohen Strompreisen profitieren und weiterhin stark nachgefragt werden. Die höheren Strompreise sollten die gestiegenen Materialkosten und Zinsen mehr als kompensieren. Selbst die europäische Strompreisobergrenze von ca. 180 EUR/MWh (gültig ab 1. Dezember) wird etwa dreimal so hoch sein wie die jüngsten deutschen Einspeisevergütungen für Wind- und Solarenergie. Energiekontor verfügt über ein sehr robustes Geschäftsmodell mit sicheren und hohen Cashflows aus dem Betrieb eigener Wind- und PV-Anlagen und einer internationalen Wind- und Solarprojektpipeline von 9 GW. Wir halten an unseren kurzfristigen Prognosen fest, haben aber unsere langfristigen Prognosen für das Stromerzeugungssegment erhöht. Eine aktualisierte

Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR115 (zuvor: EUR109). Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Aufwärtspotenzial nun mehr als 25% beträgt.





First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 109.00 to EUR 115.00.





Abstract:

Energiekontor (EKT) has received approval for three German solar parks with a total capacity of almost 130 MW. Recently, EKT sold a German 8 MW wind farm from its own plant portfolio to Stadtwerke Heidenheim. As Energiekontor usually does not sell own plant portfolio assets, we believe that the selling price was very attractive. Two further German wind farms (4 MW & 11 MW) have been sold in recent months, and in September, the company was uplisted to the SDAX. We believe that renewable energy companies such as Energiekontor will not be hit by the recession as renewable power assets are benefitting from very high power prices and remain in high demand. Higher power prices should more than compensate for higher material costs and interest rates. Even the European power price cap of ca. 180 EUR/MWh (effective from 1 December) will be ca. three times as high as recent German feed-in tariffs for wind and solar. Energiekontor has a very robust business model with secure and high cash flows from own wind & PV plant operation and a 9 GW international wind and solar project pipeline. We stick to our short-term forecasts, but have increased our long-term forecasts for the power production segment. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR115 (previously: EUR109). We upgrade our rating from Add to Buy as the upside potential is now >25%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25627.pdf



