Wirtschaft Tarifabschluss für Chemie- und Pharmabranche

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In den Tarifverhandlungen für die deutsche Chemie- und Pharmabranche haben die IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Dienstag nach der dritten Verhandlungsrunde in Wiesbaden mit.