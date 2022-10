CREDIT SUISSE stuft SANOFI auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Sanofi vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Dominic Lunn rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für das dritte Quartal des Pharmakonzerns mit kräftigem Rückwind durch Wechselkursveränderungen. Konstante Wechselkurse unterstellt, erwartet er ein starkes bereinigtes Umsatzwachstum von mehr als acht Prozent. Die Stimmung für die Aktie werde aber weiter durch den Zantac-Rechtsstreit beeinträchtigt./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 11:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 82,17EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Dominic Lunn

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m