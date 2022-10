Die Top-Positionen unter den Institutionellen sind Long-Positionen in den US-Dollar, Short-Positionen in europäischen Aktien, Long-Positionen in ESG-Assets, Long-Positionen in Öl, Short-Positionen in Schuldtiteln und Aktien aus Schwellenländern, sowie Short-Positionen in britischen Schuldtiteln und Aktien.

Die globalen Aktien haben sich in den vergangenen Tagen dank der Unterstützung durch technische Niveaus, Änderungen in der britischen Regierungspolitik und der Konzentration auf die Berichtssaison etwas erholt. Hartnett und sein Team bezeichneten die Rallye nach den US-Inflationsdaten der vergangenen Woche als "Bärenumarmung".

Eine Rekordzahl der Befragten sagte, dass sie eine schwächere Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten erwarten, während 79 Prozent der Befragten einen Rückgang der Inflation im gleichen Zeitraum prognostizieren, so die Umfrage.

Die Marktliquidität habe sich erheblich verschlechtert, so die Analysten. Großinvestoren halten laut den Ergebnissen 6,3 Prozent ihrer Portfolios in bar, den höchsten Wert seit April 2001. 49 Prozent haben Aktien untergewichtet.

Die Stimmung der von der Bank of America befragten Fondsmanager in Bezug auf Aktien und globales Wachstum zeigt eine vollständige Kapitulation. Somit sei laut den Strategen der Weg für eine Aktienrallye in 2023 geebnet.

Bank of America-Umfrage "Schrei nach Kapitulation": Aktienrallye wird in erster Hälfte 2023 erwartet

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer