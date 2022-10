Wirtschaft FDP-Chef Lindner zufrieden mit AKW-Entscheidung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Lösung im AKW-Streit trotz aller Zugeständnisse als Erfolg für die FDP gewertet. "Wir müssen die Debatte ja vom Beginn an verfolgen. Am Beginn der Debatte gab es in der Bundesregierung überhaupt keine Einigung, irgendein Kernkraftwerk in diesem Winter einzusetzen", sagte er dem Fernsehsender Welt.



"Wenn Sie sich erinnern, es war die Rede davon, es gibt keine Stromlücke. Wir brauchen die Kernenergie gar nicht. Alle Kernkraftwerke gehen am 31.12.2022 vom Netz." Das sei der Stand vor einigen Wochen gewesen. "Und jetzt bleiben alle drei Kernkraftwerke in diesem Winter bis zum April am Netz. Und dass es drei sind, hat eine ganz konkrete Auswirkung", so Lindner. Emsland werde seiner Einschätzung nach bis April 1,7 Terawatt zusätzlichen Strom produzieren. Das sichere nicht nur die Netzstabilität, sondern sei auch "ein ganz klares Preissignal", sagte der Finanzminister. Das reduziere die Belastungen für die Bürger. Im Niedersachsen-Wahlkampf waren insbesondere FDP mit unterschiedlichen Standpunkten zum Weiterbetrieb des AKWs Emsland aufgetreten. Lindner sagte nun, dass es nicht um parteipolitische Fragen gehe.