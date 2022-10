Die Gründe dafür, dass der Hype rund um die Bitcoin-Technologie jetzt richtig Fahrt aufnimmt (FOTO)

Wien (ots) - Der Hype um Bitcoins schwappte gerade in den letzten Jahren

förmlich über. Täglich hörte oder las man in den Nachrichten oder auf Social

Media von der digitalen Währung. Ein Rummel, der bereits dazu geführt hat, dass

viele Anleger einen Teil ihrer finanziellen Mittel in die Mutter aller

Kryptowährungen investiert haben.



Nach der letzten Talfahrt scheint das digitale Gold wieder Fahrt aufzunehmen. Wo

Bitcoins kaufen auf seriöse Art und Weise möglich ist

(https://blockchainwelt.de/bitcoin-kaufen/) , weiß inzwischen die Mehrheit der

Investoren. Es gibt zahlreiche Krypto-Börsen, auf denen der Ankauf von Bitcoin

mit sehr geringen Transaktionsgebühren verbunden ist. Wer die Frage nach dem

"Wo" genau unter die Lupe nimmt, wird einiges an unnötigen Kosten sparen können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ebenso spannend ist aber natürlich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt fürden Kauf. Könnte er jetzt sein? Mittlerweile setzen immer mehr Unternehmen aufdie Bitcoin- bzw. besser gesagt Blockchain-Technologie. Auch die Wall Streetscheint sich für das Thema zu interessieren. Dabei geht es nicht nur um denBitcoin als Zahlungsmittel, sondern es handelt sich eher um eine Wette auf einezukünftige Welt, in der die Rolle einer dezentralisierten Blockchain eine höhereBedeutung hat.In diesem Artikel werden wir uns diesem Thema widmen und beleuchten, welcheFaktoren dafür verantwortlich sind, dass der Hype rund um dieBitcoin-Technologie jetzt wieder Fahrt aufnehmen könnte!Grund #1: Mehr Unternehmen setzen auf die Bitcoin-TechnologieDie 2021 erfolgte Ankündigung von Elon Musk, dass Tesla einen Teil seinerBarreserven in Bitcoin umwandelt und die Kryptowährung zukünftig für dieBezahlung seiner Fahrzeuge anbietet, hat den Hype rund um die Mutter allerKryptowährungen in neue Sphären gehoben. Obwohl es immer noch viele Skeptikergibt, scheint sich die Technologie auf dem Wirtschaftsmarkt jetzt endlichdurchsetzen zu können.Es sind immer mehr große Unternehmen, die hinter dem Bitcoin stehen. Soetabliert sich auch der amerikanische Zahlungsanbieter PayPal zunehmend in demdigitalen Gold. Sie ermöglichen mittlerweile nicht nur den Handel, sondernNutzer können, wie aus der Mitteilung vom 07. Juni hervorgeht, auch über die AppKryptowährungen an externe Wallets versenden.Bei unseren Nachbarn in der Schweiz, genau genommen in Lugano, stehenKrypto-Enthusiasten weitere Türen offen. Hier hilft ein millionenschwerer Fondsden Unternehmen, ihre Bezahlmethoden zu erweitern. Die Regierung möchte nämlichKunden in Lugano die vollständige Zahlung von Dienstleistungen und Waren in