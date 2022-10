Goliath Resources ( TSXV: GOT, FRA: B4IF ) hat mit der diesjährigen Bohrkampagne auf seinem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia erneut in 100 Prozent der Bohrungen in der so genannten Surebet-Zone (nomen est omen) bedeutende breite Abschnitte, die Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit sowie sichtbares Gold enthalten, gefunden. 68 von 68 Bohrungen trafen von 20 unterschiedlichen Bohrstationen aus die erwartete strukturgebundene Vererzung auf Surebet!

Wie Goliath mitteilt, sind inzwischen alle Bohrlöcher der Saison 2022 erfolgreich abgeschlossen worden. Das Unternehmen hatte den Umfang der Bohrungen von 24.000 auf 26.321 Meter erweitert.



Abbildung 1: Die Ausdehnung der Surebet-Zone beträgt 1,6 km².

Bohrkernabschnitte 2022 mächtiger als 2021

Bereits vor Veröffentlichung der Bohrkernanalysen erlaubt die gemessene Mächtigkeit der Bohrabschnitte von der Surebet-Zone erste Rückschlüsse: Die Bohrlöcher der Kampagne 2022 durchschnitten deutlich breitere sichtbare Abschnitte der klassischen Surebet-Zonen-Mineralisierung mit einer durchschnittlichen Breite von 14,37 Metern im Vergleich zu einer durchschnittlichen Breite von 5,87 Metern im Jahr 2021. Bis dato haben 48% der 92 Bohrlöcher (oder 44) innerhalb des 1,6 Quadratkilometer großen Gebiets der Zone Surebet Abschnitte von mehr als 10 Metern durchteuft, die Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit enthalten. Im Jahr 2021 durchschnitten 25% der Bohrlöcher (bzw. 6 von 24) Abschnitte mit Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit über 10 m*, während im Jahr 2022 56 % der Bohrlöcher (bzw. 38 von 68) Abschnitte mit Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit über 10 m* durchschnitten.

Der bisher größte Abschnitt innerhalb der 1,6 Quadratkilometer großen Zone Surebet ist 194,43 Meter von Pad 10, das im Vergleich zu den Bohrlöchern von 2021 wesentlich höhere Konzentrationen von Bleiglanz, Sphalerit und Pyrit enthielt. Mehrere Bohrlöcher durchschnitten auch eine Reihe überraschend mineralisierter Zonen mit beträchtlichen Konzentrationen von Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit. Dies deutet stark darauf hin, dass die klassische Surebet-Mineralisierung nicht nur auf die Surebet-Zone beschränkt ist, die oberhalb und/oder unterhalb der Hauptmineralisierungszone vorkommt, die an der Oberfläche auf einer Länge von 1 km auf dem Streichen auftaucht und bis zu 1,3 Kilometer neigungsabwärts in Richtung Westen bei Pad 5 reicht.

Quinton Hennigh, geologischer/technischer Direktor von Crescat Capital, einem strategischen Investor von Goliath Resources, erklärte: „Die Saison 2022 scheint für Goliath Resources bemerkenswert erfolgreich gewesen zu sein, was von einer guten strategischen Planung zeugt. Die Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte scheint entlang der produktiven Surbet-Zone neigungsabwärts zuzunehmen. Wir erwarten mit Spannung eine Fülle von Untersuchungsergebnissen aus diesen visuell interessanten Bohrlöchern.“

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath Resources, ergänzte: „Wir haben in diesem Jahr ein aggressives erweitertes Bohrprogramm mit über 26.000 Metern in 86 Bohrlöchern erfolgreich abgeschlossen. Die Abschnitte des Jahres 2022 in diesem Gebiet haben unsere Erwartungen übertroffen, da sie im Durchschnitt viel breiter sind und visuell höhere Konzentrationen von Bleiglanz, Sphalerit und Pyrrhotit enthalten als die Abschnitte der Vorjahre mit ähnlicher Mineralisierung, die hochgradige Gold-Silber-Gehalte aufwiesen. Die durchschnittliche Mächtigkeit der beobachteten Mineralisierung hat sich in den 68 Bohrlöchern deutlich auf 14,37 Meter erhöht, verglichen mit 5,87 Metern in den 24 Bohrlöchern, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurden.“

Russell Ashton, leitender Geologe bei Goliath, erläutert in dem unten eingefügten Video genauer, was das Unternehmen bislang entdeckt hat:

Fazit: Goliath verfolgt das ehrgeizige Ziel, auf seinem Golddigger-Projekt eine hochgradige Weltklasse-Entdeckung mit einem Potenzial von mehreren Millionen Unzen Gold nachzuweisen. Nach der ersten, vorläufigen Bilanz für die diesjährige Bohrsaison scheint Goliath seinem Ziel näherzukommen. Die Entdeckung Surebet wächst weiterhin schnell und erfüllt alle Voraussetzungen, einschließlich hervorragender Gehalte über breite abbaubare Mächtigkeiten. Die aktuelle modellierte Geometrie der hochgradigen Surebet-Zone deutet darauf hin, dass die hochgradige Gold-Silber-Zone unterirdisch mittels einfacher Schwerkraft abgebaut werden kann. Diese Methode ist in der Regel sehr schonend, benötigt nur minimalen Platzbedarf und ist bekanntermaßen äußerst kosteneffizient. Die Metallurgie scheint auch mitzuspielen: Bei ersten Tests an ausgewählten Bohrkernproben konnte durch einfache Schwerkraftgewinnung 38,1 % Gold und 10,5 % Silber gewonnen werden. Dies deutet darauf hin, dass ein Aufbereitungsschema mit frühzeitiger Schwerkraftgewinnung beträchtliches Gold in Form von Doré-Barren erzeugen sollte. Die Schwerkraftgewinnung ist bekanntlich die kosteneffizienteste Methode der Goldgewinnung in der Bergbauindustrie. Kein Wunder, dass das Projekt bereits die Aufmerksamkeit von Institutionen und Bergbauunternehmen auf sich zieht. Wir freuen uns auf die kommenden Bohranalysen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unterneh-men die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interes-senskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.