BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die kommenden Jahre als entscheidend für den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft in Deutschland an. Die Zeit bis 2030 sei entscheidend, sagte Scholz am Dienstag nach einem Treffen der "Allianz für Transformation" im Kanzleramt in Berlin. So seien unter anderem mehr Produktionskapazitäten im Bereich erneuerbare Energien und nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland nötig, ebenso sichere Lieferketten sowie eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Nicht das akute Krisenmanagement stehe dabei im Mittelpunkt, sondern das langfristige Gestalten, sagte Scholz. "Im Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wollen wir in der Allianz nachhaltigen Wohlstand für die Zukunft sichern."