Die fünf wichtigsten Innovationen im Bereich der Solargewächshäuser (FOTO)

- Zu den herausragenden Innovationen im Agrarsektor gehören:

Präzisionstechnologie, genetische Verbesserung des Saatguts, biologische

Schädlingsbekämpfung, Digitalisierung in der Landwirtschaft und

hochentwickelte Kunststoffe zum Schutz der Kulturpflanzen.

- In der als Agro Valley bekannten Provinz Almería sind einige der weltweit

innovativsten Unternehmen und Start-ups im Bereich der landwirtschaftlichen

Innovation angesiedelt.

- Aktuelle Entwicklungen, um den Agrarsektor noch rentabler, nachhaltiger und

skalierbarer zu machen, schließen Verbesserungen zur Steigerung der

Produktivität, Minimierung von Risiken und Optimierung von Ressourcen ein.



Die in den Solargewächshäusern im Südosten Spaniens entwickelte Landwirtschaft

hat sich weltweit zu einem Erfolgsmodell etabliert. Das karge Gebiet wurde in

den größten Obstgarten Europas umgewandelt, der in der Lage ist, das ganze Jahr

über frisches Obst und Gemüse von höchster Qualität auf ökologisch nachhaltige

Weise zu produzieren.