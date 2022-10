Recruiting neu gedacht Qualifiziertes Personal trotz Fachkräftemangel (FOTO)

Hanau (ots) - Wie können deutsche und österreichische Unternehmen dem

Personalmangel entgegenwirken? Ist der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern

überhaupt etwas Selbstverschuldetes?



Viele Unternehmen scheitern an diesen Fragen und wünschen sich einen effizienten

Partner, der sie sicher durch die Krise führt. Das Recruiting- & PR-Unternehmen

DIMA.CONCEPT sorgt durch innovative Lösungsansätze für Furore und führt Kunden

aus den diversesten Branchen ans Ziel. Grund genug, sich dem Service und den

Erfolgsgeheimnissen des Unternehmens zu widmen. Die Businesswelt wird sich in

den nächsten Jahren auf eine dramatische Art und Weise verändern: Sind Sie

gewappnet?