NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt bei Anlegern überwiegend gut angekommenen Quartalsberichte von US-Banken haben sich am Dienstag mit den Zahlen von Goldman Sachs fortgesetzt. Die Titel der Investmentbank zogen als einer der stärksten Werte im Dow Jones Industrial um zuletzt 4,1 Prozent an. In der Spitze waren es sogar 5,8 Prozent gewesen. Beim Branchenriesen brachen die Nettoerträge zwar ein, allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet.

Das Analysehaus RBC lobte ein starkes Quartalsergebnis der Wall-Street-Ikone. Laut dem Analysten Gerard Cassidy hat das Ergebnis je Aktie von 8,25 Dollar deutlich über seiner und der Konsensschätzung gelegen.