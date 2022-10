Wesentlich ist auch, dass das Wachstum in Indien auf breitere Füße gestellt wird, so zum Beispiel durch stärkere Anstrengungen in den sogenannten „second tier“ Städten und durch den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Anleger ist gut beraten, nicht auf Einzeltitel zu setzen, sondern aktiv gemanagte Fonds, beispielsweise der Pictet Indian Equities, ISIN LU0255979071.

Indien verfügt mit rund 500 Mrd. US-Dollar über relativ hohe Devisenreserven, aber Analysten erwarten eine weitere Abschmelzung, um die Währung zu verteidigen. Wenn sich die Zinsen und Rohstoffe normalisieren, sollte die Währung jedoch überproportional davon profitieren. Für Investoren, die nach einer Anlage in einem Land suchen, welches sich geopolitisch in einer vorteilhafteren Situation befindet, könnte ein Einstieg in den indischen Aktienmarkt daher jetzt interessant sein.

