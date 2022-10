Es gibt vielfältige Argumente, die das Segment Nahversorgung im Vergleich zu anderen Segmenten positiv auf sich vereinen. Neben der Stabilität, die Immobilien der Nahversorgung aufweisen, profitieren sie von der Krisenbeständigkeit. Zudem können Anleger bspw. bei bereits in Platzierung befindlichen Fonds, die in Nahversorgungsimmobilien investieren, von niedrigen Einkaufsfaktoren und langfristig günstigen Finanzierungen profitieren.

Trotz der fortgeschrittenen Digitalisierung findet in Deutschland der Einkauf im Lebensmittelsegment weiterhin vornehmlich stationär statt und verhält sich sehr resilient. Laut einer aktuellen Befragung der cima.monitor nahm die wohnortnahe Nahversorgung der Befragten im Vergleich der Befragungen seit 2009 deutlich zu. Im Umkreis von zwei Kilometern um den Wohnort kaufen 77 Prozent aller Befragten ihre Güter des täglichen Bedarfs ein. Im Jahr 2015 waren es noch lediglich 65 Prozent. In den Metropolen agiert der Handel mit modernen Kleinflächenkonzepten. Gerade für die Bevölkerung im ländlichen Raum sind kurze Wege zu Nahversorgern von hoher Bedeutung.

Grundsätzlich gelten Lebensmittelhändler als bonitätsstarke und konjunk­turunabhängige Mieter, weshalb Immobilien mit einem Fokus auf Lebensmittel- und Nahversorgung nicht zuletzt in der Coronapandemie noch einmal deutlich an Attraktivität bei Investoren gewonnen haben. Dies hat sich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen nicht geändert. Investments in die Deckung von Grundbedürfnissen wie Wohnen oder Lebensmitteleinkauf sind weiterhin von vielen Investoren gefragt, während Investments beispielsweise in Shopping-Center immer stärker auf den Prüfstand gestellt werden.

Einer der ökonomisch wichtigsten Subbranchen ist der stationäre Lebensmitteleinzelhandel, dessen Umsatz hierzulande im Zeitraum 2009 bis 2020 um rund 61 Mrd. Euro zugelegt hat. Damit lag das Wachstum des stationären Lebensmitteleinzelhandel innerhalb dieses Zeitraums in etwa gleichauf mit der Entwicklung des für seine besondere Wachstumsstärke bekannten Nonfood- Onlinesektors. Von diesem hohen Niveau stieg der Jahresumsatz im deutschen Lebensmittelhandel weiter an – auf mittlerweile über 149 Milliarden Euro.

