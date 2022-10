FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 1. November ^

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q3-Zahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz Rückversichererkonferenz in Baden-Baden 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

GBR: Asos plc, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen