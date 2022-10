Great Wall Motor präsentiert ORA und WEY auf dem Pariser Autosalon 2022 (FOTO)

Paris (ots) -



- Für Great Wall Motor (GWM) ist der Pariser Autosalon eine der wichtigsten

Automobilmessen weltweit

- GWM ist in Halle 6, Stand 641 zu finden

- GWM ORA präsentiert die vollelektrischen Modelle Funky Cat, Funky Cat GT und

The Next Ora Cat

- Premiummarke WEY präsentiert die Plug-in-Hybride Coffee 01 und Coffee 02

- Erste Auslieferungen in Europa noch im Jahr 2022



GWM goes Paris: Der Automobilhersteller Great Wall Motor (GWM) stellt seine

beiden Automarken ORA und WEY auf dem Pariser Autosalon 2022 einem

internationalen Publikum vor. Der Plug-in-Hybrid WEY Coffee 01 glänzt mit einer

elektrischen Reichweite von 146 Kilometern pro Batterieladung. Kein anderes

Plug-in-Hybridfahrzeug auf dem Markt erreicht auch nur annähernd diese

Reichweite. Der vollelektrische ORA CAT punktet mit einem adaptiven Tempomaten,

einem Heckkollisionsvermeidungssystem und einer Totwinkelerkennung mit

360-Grad-Kamera.





Vier Jahre nach der letzten Ausgabe öffnet der Pariser Autosalon im Rahmen derAutomobilwoche vom 17. bis 23. Oktober 2022 erneut seine Pforten. "Derdiesjährige Slogan 'Revolution is on' verkörpert vieles von dem, wofür GWMsteht: Premiumfahrzeuge, die mit intelligenter Technologie einen neuen, modernenLebensstil ermöglichen", sagt Henry Meng, Präsident von GWM Europe. Great WallMotor lädt alle Besucher ein, sich in Halle 6, Stand 641, selbst von derumfassenden Fahrzeugpalette zu überzeugen."Wir freuen uns, unsere elektrifizierten Produkte auf dem Pariser Automobilsalonzeigen zu können und als Unternehmen präsent zu sein", so Meng. "Europa ist füruns der wichtigste Markt außerhalb Chinas. Daher ist der Pariser Autosalon dieGelegenheit, sowohl GWM als auch unsere Fahrzeuge dem europäischen Marktvorzustellen".Sorglos in die Zukunft - mit den GWM ORA-ModellenGWM zeigt auf der Messe in Paris drei Modelle von ORA. ORA ist die modische"Pure Electric Brand" des chinesischen Automobilherstellers und richtet sich aneine junge, urbane und progressive Zielgruppe. Der ORA Funky Cat ist dasNachfolgemodell des Autos, das im vergangenen Jahr auf der InternationalenAutomobilausstellung (IAA Mobility) in München vorgestellt wurde. Retro, aberfrisch und futuristisch - mit einer Reichweite von 310 Kilometern ist der 100Prozent elektrische Funky Cat bereit für große Abenteuer. Wer es sportlichermag, kann sich auf den ORA Funky Cat GT freuen. Die geschärfte Frontpartieverleiht ihm das gewisse Etwas und die Inlays in den vorderen und hinterenStoßfängern machen deutlich, dass dieses Modell anders ist. GT-Fahrer kommenaußerdem in den Genuss spezieller Belüftungsdüsen und eines versionsspezifischenLenkrads.Das dritte Modell, das GWM ORA mitbringt, ist "The Next Ora Cat". Hier treffen