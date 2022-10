Cellforce Group legt Grundstein für moderne, nachhaltige Batterieproduktion in Europa (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tübingen / Kirchentellinsfurt (ots) - Die Cellforce Group treibt mit Hochdruckden Neubau ihres Unternehmenssitzes voran. Nur wenige Wochen nach Beginn derersten Arbeiten wurde heute der Grundstein für die hochmoderne Entwicklungs- undFertigungsstätte bei Reutlingen-Kirchentellinsfurt gelegt. Nach derFertigstellung arbeitet die Cellforce Group - ein Joint-Venture der Porsche AGund des Batteriespezialisten CUSTOMCELLS - an diesem Standort an der Entwicklungund Herstellung eines völlig neuen Standards im Bereich derHochleistungsbatteriezellen für die globale Automobilbranche und leistet einenBeitrag, Mobilität weltweit nachhaltig zu gestalten."Proaktiv, heimatverbunden und technisch hochinnovativ mit einer eigenenHochleistungsbatteriezellentwicklung und -fertigung inReutlingen-Kirchentellinsfurt gehen wir gemeinsam mit unseren Partnern den Wegin die E-Mobilität. Wir entwickeln einen völlig neuen Batteriestandard auf Basisdes Einsatzes von Silizium mit einer noch höheren Energiedichte und damitReichweite für Fahrzeuge, einer weiter verbesserten Schnellladefähigkeit undeinem grünen Fußabdruck", sagte Dr. Markus Gräf, Geschäftsführer der CellforceGroup GmbH bei der Legung des Grundsteins im Beisein der Vertreter vonWirtschaft, Land und Kommunen sowie der Partner des innovativen Joint-Ventures.Mit BASF arbeiten wir an neuen Kathodenmaterialien, einer nachhaltigen,europäischen Lieferkette und am Recycling der Produktionsabfälle. Und dasverwendete "Gamechanger-Material" auf Basis von Silizium - entwickelt vomPartner Group14 - werde die Batteriewelt verändern, sagte Gräf voraus."Unser Wunsch ist es, den deutschen Entwicklungs- sowie Produktionsstandort zustärken und eine neue Technologie an die weltweite Spitze derZellchemieentwicklung zu bringen. Wir haben uns auch auf der Produktionsseiteentschieden, auf Partnerschaften und europäische Technologie zu setzen. MitMühlbauer, Dürr , Coperion, Saueressig, Kampf, PEC und unserem Nachbarn Manzsetzen wir auch hier ein Zeichen - wir in Europa können das alles selbst", soGräf weiter. In dem interkommunalen Gewerbegebiet in der Nähe von Reutlingenschafft die Cellforce Group hochqualitative Arbeitsplätze und trägt so dazu bei,die Batteriezellentwicklung und -fertigung in Deutschland zu einerSchlüsselindustrie aufzubauen - und das nachhaltig.Bau setzt Maßstäbe in der BatteriewirtschaftAuch die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg,Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, nahm an der Grundsteinlegung teil. Mit Blick aufdie Bedeutung des Projekts sagte sie: "Der Aufbau einer wettbewerbsfähigenBatteriezellproduktion in Baden-Württemberg ist eine wirtschaftspolitische