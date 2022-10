Bundeswirtschaftsministerium würdigt sechs neue Klimaschutz-Unternehmen

Berlin (ots) - Sechs Unternehmen überzeugten in einem mehrstufigen und

anspruchsvollen Auswahlverfahren den Beirat des Verbands

Klimaschutz-Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind ihre innovativen

Strategien zur Erreichung der Klimaziele.



Neben schnellen und innovativen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz,

beeindrucken die Investitionen in erneuerbare Energien, in Digitalisierung und

im Einsatz von grünem Wasserstoff. Kreative Projekte der Mitarbeitermotivation

für Energie- und Ressourceneffizienz beweisen, dass das gesamte Unternehmen beim

Thema Klimaschutz an einem Strang zieht.