Die 132. Canton Fair sammelt Heizprodukte, um die Kälte in diesem Winter zu vertreiben

Nach den Statistiken der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas hat die EU im Juli 1,29 Millionen Heizdecken aus China eingeführt, was einem Zuwachs von 150 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chinas Gesamtexport von Wärmepumpen erreichte in der ersten Hälfte dieses Jahres 3,62 Milliarden Yuan. Über 70 % davon werden in den europäischen Markt exportiert.

Im Rahmen des „Canton Fair Warm Winter Program" wurden Wärme- und Heizungsprodukte, einschließlich mobiler, gerätegesteuerter Heizgeräte, Heizdecken, Samtbettwäsche und Kaschmirkleidung, vorgestellt, die das Beste aus der chinesischen Produktion zeigten.

Die intelligente Inverter-Konvektionsheizung von Foshan Shunde Big Climatic Manufacture verwendet eine patentierte Frequenzumwandlungstechnologie, die eine präzise Temperaturregelung von ± 1 ℃ und spart dabei 30 % Strom. Die patentierte Igel-Heiztechnologie kann den Luftkontakt um 36 % erhöhen, was die Heizleistung deutlich verbessert. Außerdem verfügt er über einen Überhitzungs- und Kippschutz.

Die Heizdecke der Zhejiang Hualian Group nutzt die PTC-Technologie für eine intelligente, konstante Temperaturregelung und liefert eine schnelle und gleichmäßige Heizleistung. Die mit TACHIBANAs Doppelhelix-Heizdrähten gewebte Heizdecke, die 35.000 Falttests und 168 Stunden Hochtemperaturtests unterzogen wurde, kann sowohl in der Maschine als auch von Hand gewaschen werden.

Das Heizunterbett der Chengdu Rainbow Appliance Group fällt auch durch seine umweltfreundlichen Materialien auf. Es ermöglicht die schnelle Entfernung der Feuchte bei Bettwäsche und ist mit 7 Temperatureinstellungen ausgestattet.

Unter den Herstellern von Heiz- und Wärmeprodukten, vertreten durch High Hope International Group Jiangsu Champion Holdings Ltd, High Hope Zhongding Corporation, Tianjin Huitian Aixin Handknitting Tech Co. und Raidyboer Fashion Garment Co., Ltd, werden während der Online-Show thermische und wärmende Kleidungsstücke und Accessoires präsentiert, wie zum Beispiel aus Kaschmir und Seide gefertigte Kleidung, gepolsterte Jacken, Handschuhe, Schals, wärmende Unterwäsche, wärmende Klebepads und Samtlaken-Sets.

Die China Import and Export Fair, auch bekannt als Canton Fair, wurde im Frühjahr 1957 gegründet. Sie findet jedes Frühjahr und jeden Herbst in Guangzhou statt und ist eine umfassende internationale Handelsveranstaltung mit der längsten Geschichte und dem größten Umfang in China. Die Canton Fair gilt als das Barometer oder die Windfahne für Chinas Außenhandel.

Für weitere Informationen und Möglichkeiten, registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921998/Canton_Fair_Heating.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-132-canton-fair-sammelt-heizprodukte-um-die-kalte-in-diesem-winter-zu-vertreiben-301652476.html