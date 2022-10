Arçelik startet seine neue Arbeitsplatzkultur-Initiative "Inspiration für nachhaltiges Leben in jedem Haushalt"

Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik, der globale Haushaltsgerätehersteller, gab

heute die Einführung seiner neuen Initiative für die Mitarbeiterkultur bekannt,

um seine Vision eines nachhaltigen Alltags zum Leben zu erwecken. Die

Kulturinitiative wurde in Zusammenarbeit mit Arçelik-Mitarbeiter:innen

entwickelt und feiert die Vision, den gemeinsamen Zweck, die Werte und die

Verhaltensweisen, die vom gesamten Unternehmen geteilt werden. Die Initiative

startete am 11. Oktober mit einer 24-stündigen Reihe inspirierender Vorträge und

Aktivitäten.



Arçelik-Mitarbeiter:innen auf der ganzen Welt hatten die Möglichkeit, an

wettbewerbsorientierten Aktivitäten wie "Plogging" (Jogging in Kombination mit

dem Einsammeln von Müll) in ihren Gemeinden teilzunehmen. Mit ihrem Engagement

für eine saubere Umwelt in ihrer direkten Nachbarschaft haben die

Mitarbeiter:innen von Arçelik ihr Engagement für den Planeten und ihr Wir-Gefühl

hinter einem gemeinsamen Ziel unter Beweis gestellt. Arçelik-Mitarbeiter:innen

in mehr als 30 Ländern nahmen an den Plogging-Aktivitäten teil, die in Istanbul

begannen, wo sich der Hauptsitz von Arçelik befindet, und 24 Stunden

ununterbrochen andauerten - mit Erfolg: Am Ende der Aktion waren etwa 5.000 Kilo

Müll eingesammelt worden.