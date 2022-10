PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag durchgehend mit Kursgewinnen geschlossen. Eine gute Stimmung war auch an den übrigen europäischen Aktienmärkten zu beobachten. Im Branchenvergleich waren Bankaktien länderübergreifend gut nachgefragt.

In Europa hatten Berichte für Auftrieb gesorgt, denen zufolge die Bank of England den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Bank of England selbst bezeichnete den Artikel in einer ersten Reaktion jedoch als "ungenau".