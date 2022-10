Stratec erwartet deutlicheren Umsatzrückgang als bisher - Lieferrückstände

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec rechnet wegen überraschend weiter gestiegener Lieferrückstände mit einem größeren Umsatzrückgang in diesem Jahr als bisher. Das Erlösminus dürfte bei fünf bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Birkenfeld mit. Bisher war Stratec von einem Rückgang um ein bis vier Prozent ausgegangen. Analysten hatten sogar ein leichtes Umsatzplus erwartet.

Am Ziel einer bereinigten Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 16,5 bis 18,5 Prozent hält das Unternehmen fest. Im Vorjahr hatte diese bei 18,9 Prozent gelegen.