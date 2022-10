CACEIS und Royal Bank of Canada unterzeichnen Absichtserklärung über geplante Übernahme des Geschäfts von RBC Investor Services in Europa

RBC Investor Services ist ein führender Anbieter von Vermögensdienstleistungen und verwaltet in Europa Assets under Administration (AuA) in Höhe von rund 1,2 Billionen Euro und Assets under Custody (AuC) in Höhe von rund 0,5 Billionen Euro. Zusammen würde die kombinierte Einheit von RBC Investor Services und CACEIS über rund 4,8 Billionen Euro an AuC und 3,5 Billionen Euro an AuA verfügen (alle Zahlen per 31.03.2022).

Die Transaktion würde zwei starke Vermögensverwalter in Europa zusammenführen und die Position von CACEIS als weltweit führendes Unternehmen im Asset Servicing mit Zugang zu einem breiteren und komplementären Kundenstamm und Dienstleistungsangebot stärken.

Die Integration des Geschäftsbereichs RBC Investor Services in CACEIS würde zu einer größeren Reichweite und einer stärkeren Wettbewerbsposition führen, da CACEIS von einer größeren geografischen Präsenz, einer vollständigen Abdeckung der Wertschöpfungskette und einem erweiterten Angebot für bestehende und neue Kunden profitieren würde.

Der Abschluss der endgültigen Vereinbarungen zwischen CACEIS und RBC erfordert eine vorherige Konsultation der zuständigen Betriebsräte von CACEIS.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und Kartellbehörden, und wird voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals des Kalenderjahres 2023 erfolgen.

Jean-François Abadie, CEO von CACEIS, kommentierte: „Der Zusammenschluss mit RBC Investor Services hilft uns, unsere Position als führender europäischer Akteur im Asset Servicing zu festigen. Wir bauen unsere Führungsposition in einer Reihe von Dienstleistungen aus, stärken unsere Position in einer Reihe von Schlüsselmärkten, bauen unsere Beziehungen zu globalen Vermögensverwaltern aus und erweitern unsere Fähigkeiten und unseren Umfang. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter von RBC Investor Services ihr Fachwissen über die Bedürfnisse internationaler Anlegerkunden und Vertriebsdienstleistungen einbringen.