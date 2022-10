Stresstest für die Ampel, Kommentar zur Atomkraft von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Richtig ernsthaft will keiner der Koalitionspartner die Ampel

infrage stellen. Unübersehbar aber sind die massiven Spannungen, unter denen das

Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP steht. In dem Streit zwischen Grünen und

Liberalen über die längere Nutzung von Kernkraft, länger als bis zum offiziellen

Ausstiegsdatum des Jahresendes 2022, konnte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nur

mit Hilfe seiner Richtlinienkompetenz intervenieren. Das Machtwort des Kanzlers

in Form einer schriftlichen Anweisung löst den Streit aber nicht.



Längstens bis 15. April 2023 sollen die drei verbliebenen deutschen

Kernkraftwerke nun laufen können - ein Kraftwerk mehr, als die Grünen zugestehen

wollten. Neue Brennstäbe werden nicht angeschafft, hat der Kanzler einen Tag

später bekräftigt. Die FDP musste damit Abstriche bei ihrer Forderung nach einer

Laufzeit bis 2024 machen. Für die FDP und ihren Parteichef Christian Lindner ist

es gleichwohl ein Sieg im Disput mit den Grünen. Die Liberalen jubilierten über

die "Klarheit" des Kanzlers. Die Grünen blieben dünn in der Reaktion:

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verstummte. Parteiveteran Jürgen Trittin

sprach erst tags danach von einem Stresstest für die Ampel-Koalition. Allen

Beteiligten der Ampel ist klar, dass sie zusammenbleiben müssen. Würde sie

zerbrechen, wären der politisch Preis und der Ansehensverlust für den Ausstieg

hoch.