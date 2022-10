SWR2 Wissen Jörg Hommer erhält Ernst-Schneider-Preis (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Herausragende Wirtschaftsjournalisten in der Handelskammer

Hamburg ausgezeichnet / Podcast-Folge über Cyber-Erpressungen



SWR Redakteur Jörg Hommer ist am Abend des 18. Oktober mit dem

Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie "Audio" ausgezeichnet worden. Die

Auszeichnung der Podcast-Folge "Cyber-Erpressungen - Hacker-Angriffe auf

Unternehmen" aus der Reihe "SWR2 Wissen" ist mit einem Preisgeld von 8.000 Euro

verbunden. Der Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft wird getragen von den

Industrie- und Handelskammern. Die Preisverleihung fand vor 250 geladenen Gästen

in der Handelskammer Hamburg statt. Ausgezeichnet wurden "herausragende

journalistische Beiträge, die wirtschaftliche Zusammenhänge fundiert, attraktiv

und allgemeinverständlich darstellen. Dies ist den Preisträgern auf besondere

Weise gelungen", so die Begründung der Jury.



SWR2 Wissen: "Cyber-Erpressungen - Hacker-Angriffe auf Unternehmen"