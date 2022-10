AutoCrypt EQ, die Lösung für integrative Mobilitätsdienste, gewinnt die Auszeichnung "Ride Hailing Innovation of the Year" bei den AutoTech Breakthrough Awards 2022

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - AUTOCRYPT, ein weltweit führender Anbieter

von hochmodernen Cybersicherheits- und Mobilitätslösungen für die

Automobilbranche, wird für seine umfassende Mobilitätsdienstleistungslösung

AutoCrypt EQ gewürdigt. Sie wurde bei den AutoTech Breakthrough Awards 2022, die

von AutoTech Breakthrough, einem führenden unabhängigen

Marktforschungsunternehmen, das sich auf die Automobiltechnologiebranche

spezialisiert hat, als "Ride Hailing Innovation of the Year" ausgezeichnet.

Sowohl 2020 als auch 2021 wurde AUTOCRYPT von AutoTech Breakthrough zur

"Automotive Cybersecurity Company of the Year" gekürt.



AutoCrypt EQ ist ein umfassendes Angebot an Mobilitätsdienstleistungen, das

darauf ausgerichtet ist, integrative und barrierefreie Serviceplattformen für

Partner und Kunden anzubieten. Durch das Angebot eines Komplettpakets, das

Serviceplanung, Flottenmanagement-Integration, UI-Design und Branding sowie

Anwendungsentwicklung umfasst, bietet AutoCrypt EQ Mobilitätsanbietern, die

Menschen mit eingeschränkter Mobilität und eingeschränktem Zugang unterstützen

möchten, einen vollständig verwalteten Service.