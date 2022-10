Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw

Für den 27.09. war laut einer unserer letzten Analysen ein markantes Tief im Goldpreis zu erwarten. Tatsächlich stieg Gold (zumindest kurzweilig) ab dem 28.09. an. Die Ausgangslage ist unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren zwar bullish, jedoch scheiterte Gold in den vergangenen Monaten wiederholt an entscheidenden Marken. Somit ist es nicht mehr als ein erhebliches Potenzial, das bis dato aber noch auf sich warten lässt. Seit gestern ist der intermarketbasierte Forecast für Gold bis April 2025!!! auf unserem Youtube-Kanal zu finden. (weiter unten der Link)

Die Prognose reicht bis in den April des Jahres 2025

