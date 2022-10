Huawei ist Gastgeber des Europäischen Innovationstages in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit mit lokalen Partnern zur Förderung von

Innovation



PARIS, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Huawei hat heute den Europäischen

Innovationstag 2022 in Paris mit dem Thema "Offene Innovation für ein

nachhaltiges Europa" veranstaltet. Die Veranstaltung brachte Innovatoren aus der

ganzen Welt zusammen, die daran arbeiten, ein "digitales Europa" aufzubauen und

zu untersuchen, wie digitale Technologie zum Schutz der Umwelt eingesetzt werden

kann.



Der Auftakt des Programms war eine Grundsatzrede von MdEP Ardiana Maldonado zum

Thema "Innovation als unser bestes Werkzeug für zukünftige globale

Herausforderungen", in der sie betonte, dass Europa dringend digitale Innovation

braucht, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Sie rief außerdem zur

Schaffung eines wirklich offenen Ökosystems auf, in dem Unternehmen, Start-ups,

Hochschulen und politische Entscheidungsträger zusammenarbeiten können, um

sicherzustellen, dass Europa in den kommenden Jahren weiterhin eine

Führungsrolle übernehmen kann.