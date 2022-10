CGTN China lädt ausländische Unternehmen ein, sich an den Gewinnausschüttungen aus seiner Weiterentwicklung zu beteiligen

Peking (ots/PRNewswire) - China lädt Unternehmen aus aller Welt ein, im Land zu

investieren und sind an seinen Entwicklungsdividenden zu beteiligen. Die

chinesische Wirtschaft ist nach einem rasanten Wachstum zu einer qualitativ

hochwertigen Entwicklung übergegangen, wie ein hochrangiger Beamter des

führenden Wirtschaftsplaners des Landes am Montag sagte.



"Chinas Tür wird weiter geöffnet", so Zhao Chenxin, Vizevorsitzender der

nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und Mitglied der

CPC-Führungsgruppe der Kommission, bei einer Pressekonferenz am Rande des

aktuell laufenden 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas

(CPC), dem wichtigsten politischen Ereignis des Landes in diesem Jahr.