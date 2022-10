Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Veeva ePRO vereinfacht Erfassung undAustausch von Patientenberichten in digitalen klinischen StudienBARCELONA, Spanien, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Veeva Systems(https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute die Verfügbarkeit von VeevaePRO (https://www.veeva.com/eu/products/veeva-epro/) bekannt gegeben, einemwichtigen Fortschritt im Bereich der patientenzentrierten digitalen Studien. DieAnwendung erleichtert den Patienten das Ausfüllen der Bewertungen über einMobilgerät oder einen Webbrowser und ermöglicht den Sponsoren und klinischenStudienzentren den Datenzugriff in Echtzeit. Als Teil einer vernetzten Plattformfür klinische Studien können die Studienteams ePRO nutzen, um qualitativhochwertige Daten innerhalb des gesamten klinischen Umfelds auszutauschen und sodie Transparenz und Zusammenarbeit zu verbessern.Den Studienzentren zufolge umfassen die größten Herausforderungen bei derPatientenbindung die Zeit, die benötigt wird, um an einer Studie teilzunehmen,wiederholte Informationsanfragen und die Zeit, die mit der Eingabe von Datenverbracht wird.1 Veeva ePRO verbessert die Patientenerfahrung durch einemoderne, benutzerfreundliche Anwendung zum Ausfüllen von Patientenberichten(Patient-Reported Outcomes, PRO).Die Anwendung trägt auch zur Rationalisierung der Studienaktivitäten fürAuftraggeber und Studienzentren bei. Die Auftraggeber können ihre Studien mitHilfe von Umfrage- und Instrumentenbibliotheken konfigurieren und ePRO- undZeitplandefinitionen an die Studienzentren weiterleiten. Die Studienzentrenkönnen dann problemlos Aktivitäten zuweisen, erhalten automatischAktualisierungen und können den Fortschritt der Patienten verfolgen, ohne dassandere Systeme oder Anwendungen benötigt werden."Veeva ePRO wurde entwickelt, um den Anforderungen von Patienten, Standorten undAuftraggebern gerecht zu werden, und ist für eine durchgängige Ausführungmiteinander verbunden", so Tim Davis, Vizepräsident für Strategie, MyVeeva forPatients bei Veeva. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden modernedigitale Anwendungen zu entwickeln, die der Life-Science-Branche dabei helfen,patientenorientierte digitale Studien durchzuführen."Veeva ePRO ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite(https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) , der branchenweit erstenCloud-Plattform, die die Verwaltung und den Betrieb klinischer Datenvereinheitlicht. Die Vault Clinical Suite umfasst Vault EDC(https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/) , Veeva RTSM