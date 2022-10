Die 132. Canton Fair erstellt einen "virtuellen Showroom" für die intelligente chinesische Fertigungsindustrie und stellt Lösungen für ein intelligentes Leben vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 132. China Import and Export Fair (auch

bekannt als "Canton Fair"), die am 15. Oktober als virtuelle Messe eröffnet

wurde, stellt über 140.000 intelligente Produkte von Spitzenunternehmen aus dem

Hochtechnologiesektor aus. Als Handelsförderungs-Plattform hat die Canton Fair

einen "virtuellen Showroom" geschaffen, um die neuesten Errungenschaften der

intelligenten Fertigungsindustrie und der innovativen Technologien Chinas zu

präsentieren, die ein besseres und intelligenteres Leben für alle Menschen

ermöglichen.



Wuhan Linptech Co., Ltd. ("Linptech") stellt eine Reihe innovativer Produkte

vor, darunter energieautarke drahtlose intelligente Schalter und Türklingeln, am

menschlichen Körper getragene Sensoren und magnetische Sensoren für Türen und

Fenster. Diese neuen Produkte sind mit dem vom Unternehmen selbstentwickelten

Linptech Wireless-Protokoll ausgelegt, das die Anforderungen für einen extrem

niedrigen Strombedarf bei der mikrokinetischen Energieerzeugung erfüllt und die

Stabilität und Zuverlässigkeit der Informationsübertragung sowie die Robustheit

unter komplexen Bedingungen gewährleistet, um eine passive und drahtlose

Zwei-Wege-Kommunikation zu ermöglichen.