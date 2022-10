KTC stellt vier neue Gaming-Monitore vor

Berlin (ots/PRNewswire) - BERLIN, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ - KTC, ein

Der https://www.geekbuying.com/item/KTC-H27T22-Gaming-Monitor-27-inch-2560x1440-QHD-165Hz-517386.html?utm_source=BIC&utm_medium=bic&utm_campaign=ktc von KTC istein 27 Zoll großer Fast-IPS-Monitor mit exzellenter Gaming-Performance. Erverfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine GTG-Reaktionszeitvon 1 ms. Im Vergleich zu 60-Hz-Monitoren reduziert der H27T22-Monitor dieBewegungsunschärfe effektiver und lässt Bewegungen flüssiger aussehen, was ihnideal für Gamer, insbesondere für eSportler, macht. Dank der Kompatibilität mitFreeSync und G-SYNC werden Tearing und Stottern des Bildschirms vermieden. Fürein besseres Spielerlebnis bietet er eine Reihe voreingestellter Modi wie FPS(First-Person-Shooter), RTS (Echtzeitstrategie) und RAC (Rennspiel). Außerdementhält er erweiterte Gaming-Funktionen wie Timer und Sniper Sight, um dieLeistung des Spielers zu verbessern.Mit einer hohen Auflösung von 2560 x 1440 bietet der H27T22 Monitor qualitativhochwertigere und schärfere Bilder. Er unterstützt den HDR10 und bietet einengroßen Dynamikbereich und einen großen Farbraum. Der Full-HD-8-Bit-Monitor deckt99 % des sRGB-Farbraums ab und liefert naturgetreue Bilder in 16,7 MillionenFarben.Mit seinem verstellbaren Standfuß steht er stabil auf dem Schreibtisch undermöglicht es dem Benutzer, den Bildschirm auf eine bequeme Höhe und einengeeigneten Winkel einzustellen. Er entspricht dem VESA-Standard und kann sicheran der Wand montiert werden.Weitere neue VeröffentlichungenInzwischen wurden drei weitere Gaming-Monitore von https://www.geekbuying.com/Brand/KTC-1458.html?utm_source=BIC&utm_medium=bic&utm_campaign=ktc auf den Marktgebracht: H27S17, H32S17 und G42P5. Der H27S17 und der H32S17 von KTC sind165-Hz-HVA-Monitore mit einer Krümmung von 1500 R, einer Reaktionszeit von 1 ms(MPRT) und einer Auflösung von 2560 x 1440. Das Modell G42P5 ist ein 42 Zollgroßer OLED-Monitor mit RGBW- und WBE-Technologie. Er bietet eineGTG-Reaktionszeit von 0,1 ms und ist damit ein hervorragender Gaming-Monitor fürGamer.FeierVom 18. Oktober bis zum 31. Oktober sind diese Monitore auf der globalenE-Commerce-Plattform Geekbuying (https://www.geekbuying.com/Brand/KTC-1458.html?utm_source=BIC&utm_medium=bic&utm_campaign=ktc) im Sonderangebot. Jeder, der beiGeekbuying bestellt, erhält eine Sorglos-Garantie und einen professionellenAfter-Sales-Service.Informationen zu KTCKTC ist eine Marke der Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. Dies ist ein weltweitführendes Unternehmen für Displaytechnologie und Unterhaltungselektronik, dassich auf Display-Terminals spezialisiert hat. KTC spezialisiert sich auf dieFertigung von LCD-Monitoren, LED-Fernsehern, Mini-LED-Displays und ähnlichem undist Partner vieler bekannter Elektronikmarken wie Dell, ASUS, Lenovo , Samsung,LG usw. Laut TRENDFORCE-Statistiken machten im ersten Halbjahr 2022 die von KTCproduzierten Mini-LED-Displays 17 % des weltweiten Marktanteils allerMini-LED-Displays aus.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922723/KTC_new_release_event_with_geekbuying_banner.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ktc-stellt-vier-neue-gaming-monitore-vor-301652933.htmlPressekontakt:marketing@ktcplay.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165946/5348013OTS: Geekbuying; KTC Brand