Die 132. Kanton-Messe veranstaltet erste virtuelle Tour mit den Maskottchen Bee und Honey

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die erste virtuelle Tour mit dem Titel

Discover Canton Fair with Bee and Honey wurde am 15. Oktober erfolgreich über

die neue Medienplattform und die offizielle Website der Kanton-Messe

durchgeführt. Das Live-Streaming-Event zum Thema "Smart Home, Intelligent Life"

wurde von den Maskottchen Bee und Honey moderiert, die mit vier führenden

Ausstellern interagierten: der Gree Electrical Appliances Inc aus Zhuhai, der

Guangzhou Havit Technology Company Ltd, der Guangdong Willing Technology

Corporation und Foshan Aiting Electrical Appliances - Unternehmen für

Haushaltsgeräte, die ihre neuesten Produkte vorstellten. Mehr als 108.000

Social-Media-Follower aus 200 Ländern nahmen an der Tour teil.



Die vier Hersteller von Elektrogeräten präsentierten eine Vielzahl von

intelligenten Produkten, darunter Bodenplattenheizgeräte,

Ultraschall-Luftbefeuchter, Smart-Uhren, Gaming-Kopfhörer,

Vakuumversiegelungsgeräte, Milchschäumer, multifunktionale Grillgeräte,

Induktionsherde und elektrische Schnellkochtöpfe.