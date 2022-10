Frist für die Offenlegung der CO?-Emissionen von Fondsverwaltern in HK läuft ab - bewährte Lösung wird enthüllt

Hongkong (ots/PRNewswire) - HONGKONG, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Governance

Solutions Group (GSG), Chinas führender Anbieter von ESG-Investment- und

Nachhaltigkeitsdaten, gibt bekannt, dass sein Angebot an

Kohlenstoffemissionsdaten, Carbon Discovery ®, die kritische Größe erreicht hat.



Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund der Ankündigung der SFC, dass alle

in Hongkong ansässigen Fondsmanager bis zum 20. November umfassende Angaben zu

ihren klimabezogenen Investitionsrisiken machen müssen. Insbesondere

Fondsmanager mit einem Fondsvolumen von mehr als 8 Mrd. HKD werden die Maßnahmen

bereits vor zwei Monaten (20. August) umgesetzt haben, aber alle Fondsmanager

müssen dies nun bis zum Fristablauf im November tun.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

In den letzten sechs Monaten hat die Datenplattform von GSG erfolgreichklimabezogenes Risikomanagement und Offenlegung für mehr als ein Dutzenderstklassiger Vermögensverwalter in Hongkong bereitgestellt, darunter CSOP AssetManagement, Bosera Asset Management (International), Dacheng International, ABCIAsset Management und CISI Asset Management mit einem Fondsvolumen von insgesamtmehr als 300 Milliarden HKD (38 Milliarden USD).Carbon Discovery ® von GSG hat zuverlässige, umfassende und effektiveDatenlösungen für in Hongkong ansässige Fondsmanager mit einem kollektivenAnlagesystem zur Verfügung gestellt, die gemäß der letztjährigen grundlegendenÜberarbeitung des Verhaltenskodex für Fondsmanager (FMCC) durch die Hong KongSecurities and Futures Commission (SFC) bis spätestens 20. November diesesJahres klimabezogenes Risikomanagement und Offenlegungen vorlegen müssen. DieDaten schließen eine Lücke, zumal bisher nur wenige börsennotierte Unternehmenund Anleiheemittenten in China Kohlenstoffdaten offengelegt haben.Carbon Discovery® ist die GSG-eigene Datenbank für die Kohlenstoffbilanzierungvon Portfolios, die im Jahr 2021 eingeführt wurde. Die Datenbank sollFondsmanagern helfen, klimabezogene Risiken auf der Ebene einzelner Aktien oder Anleihen sowie auf Portfolioebene zu bewerten. Letztendlich können Fondsmanagereine Bilanzierung und Verwaltung der Kohlenstoffemissionen ihres Portfolioserreichen, kohlenstoffbezogene Anlagestrategien optimieren und relevanteOffenlegungsanforderungen von Aufsichtsbehörden oder Anlegerkunden erfüllen.Darüber hinaus können Fondsmanager mit der Datenunterstützung von CarbonDiscovery® besser mit den Portfoliounternehmen bei der Offenlegung vonKohlenstoffdaten und der Entwicklung von Netto-Null-Strategien zusammenarbeiten.Carbon Discovery® wurde auf der Grundlage der weltweit verbreiteten und auch vonder SFC anerkannten PCAF-Methode (Partnership for Carbon Accounting Financials)